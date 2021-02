Electronic Arts vient de compléter le rachat de Codemasters

À priori, il ne faut pas s'attendre à de grandes annonces pour cette BlizzConline, qui se contentera de nous mettre à jour concernant les titres les plus attendus de Blizzard (Diablo IV et Overwatch 2). Le studio pourrait aussi annoncer Diablo II: Resurrected, The Burning Crusade Classic, et un jeu mobile. On pourrait en outre apprendre la date de sortie de Diablo: Immortals .