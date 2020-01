Crew Dragon : les astronautes circuleront en Tesla Model X sur la base de lancement

© Tesla

Exit le vintage !

NASA astronauts Doug Hurley and Bob Behnken stand in front of their Tesla Model X ride to the launchpad during a SpaceX launch dress rehearsal on Friday in Florida.



Photo credit: NASA/Kim Shiflett pic.twitter.com/22UUw7TSK5 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 19, 2020

Ce n'est pas la première fois que Tesla et SpaceX s'associent. Rappelez-vous, en 2018, la fusée Falcon Heavy plaçait en orbite une Tesla Roadster avec un mannequin nommé Starman en tant que passager. Désormais, le Model X devient le transporteur officiel du personnel de SpaceX.Avec le dernier test de sa capsule Crew Dragon réussi , SpaceX pourrait transporter deux Américains jusqu'à la Station spatiale internationale (ISS) pas plus tard qu'au mois d'avril. Bob Behnken et Doug Hurley seront les tous premiers astronautes effectuant un vol habité avec l'entreprise privée d'Elon Musk, mettant par ailleurs fin à la dépendance des États-Unis à la Russie et son Soyouz Lorsque la NASA effectuait encore des vols habités, c'était un van au look vintage qui était chargé d'acheminer les astronautes jusqu'au lanceur. Avec SpaceX, exit le look rétro : dorénavant, le Model X de Tesla transportera aussi bien les astronautes que le personnel de SpaceX sur la base de lancement, a affirmé un porte-parole de l'entreprise spatiale.D'ailleurs, Bob Behnken et Doug Hurley sont montés à bord d'un Model Xparfaitement avec la couleur de leur combinaison lors d'une répétition le vendredi 17 janvier dernier.Côté Boeing , qui fait également partie du programme Commercial Crew de la NASA, le véhicule choisi devrait rester dans la lignée du célèbre « astrovan » utilisé par l'Agence spatiale américaine durant des décennies.