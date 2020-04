La saison 2020-2021 de la NBA s'appuiera sur le Cloud Azure et les Surface de Microsoft

Lire aussi :

L'accord fera également intervenir la gamme Surface de Microsoft d'une manière qui n'a pas été précisée.Le mois dernier, Microsoft a conclu un contrat similaire avec la NFL , la ligue de football américain, l'accord concernant là aussi la gamme Surface ainsi que Microsoft Teams Mais concernant la NBA, le communiqué reste vague. Azure devient le partenaire Cloud exclusif de la NBA. L'un de ses porte-paroles a précisé que la ligue pourrait utiliser la technologie de Microsoft pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à son site Web et à ses applications, comme l'amélioration des angles de caméra choisis, la possibilité de discuter durant les matches ou d'afficher des statistiques sur les joueurs.Le service doit accueillir «», a précisé un porte-parole de Microsoft, Azure servant notamment à encoder différents flux vidéo pour ensuite les réunir en un même endroit virtuel. Le communiqué souligne : «».La durée du contrat n'est pas précisée, mais la NBA l'a signé alors que sa saison actuelle est mise en pause depuis le 11 mars par l'épidémie de Covid-19. Pour l'organisme, il s'agit d'établir rapidement ce nouveau système de matches «». Les grands événements sportifs étant susceptibles d'être suspendus pendant encore des mois, la NBA travaille à reproduire plus fidèlement l'expérience que l'on peut obtenir dans les gradins.Si le contrat ne sera effectif que lors de la prochaine saison, Adam Silver, le commissaire de la NBA, insiste donc sur l'importance d'aller vite. Il a déclaré à CNBC : «».Satya Nadella, le P.D.-G. de Microsoft a affirmé que l'entreprise travaillait depuis longtemps déjà avec la NBA, ajoutant que c'est là «». Ces dernières années, le dirigeant a mis l'accent sur le développement du Cloud au sein du groupe et a multiplié les partenariats allant dans ce sens. Dans d'autres domaines, des accords ont déjà été conclus avec des géants comme AT&T, Walmart, Sony ou encore Nintendo . En juillet dernier, un contrat a été signé avec la start-up OpenAI fondée par Elon Musk. Mais après un premier accord signé par l'ancien P.D.-G. Steve Ballmer avec la NFL en 2013, Microsoft entend montrer une fois encore ce que son service Cloud peut apporter au monde du sport.