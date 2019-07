Microsoft noue un partenariat avec OpenAI à hauteur d'un milliard de dollars

Microsoft investit un milliard de dollars et s'offre un client de renom pour sa plateforme Azure

Un objectif trop ambitieux pour OpenAI ?

Source : Bloomberg

Le lancement d'en 2015 a fait beaucoup de bruit dans le monde de la tech. Son fondateur, avait annoncé que l'objectif de cette nouvelle entreprise était de créer une. Celle-ci doit faire montre d'une capacité de compréhension similaire sinon supérieure à celle d'un être humain, et être capable de le remplacer sur un grand nombre de taches.semble être convaincue du potentiel de cette start-up et vient d'annoncer, portant sur plusieurs années. En contrepartie, les équipes de recherche de OpenAI utiliseront à l'avenir, la plateforme dedéveloppée par l'éditeur de logiciels.Cette association ne change en rien les valeurs humanistes mises en avant par, comme le souligne, directeur général de Microsoft, qui déclare que l'objectif à long terme est de «».», ajoute, directeur général d'OpenAI.Pourtant certains s'inquiètent de cette entrée de Microsoft, qui signifie qu'devraitet renier un peu ses principes initiaux.a d'ailleurs quitté le conseil d'administration de l'entreprise l'année dernière suite à des désaccords sur la stratégie.La start-up pose également question sur ses avancées quant à la réalisation de cette. En février dernier, elle avait annoncé avoir conçu un logiciel capable de rédiger des articles de presse sans l'assistance d'un être humain.s'était refusée à dévoiler sa version la plus avancée, craignant qu'elle ne soit utilisée à mauvais escient.Avec le soutien de Microsoft en poche, les équipes d'OpenAI vont pouvoir aller de l'avant et essayer de dépasser les sociétés souhaitant arriver au même objectif, commede Google, tout aussi avancé technologiquement que son concurrent.