Microsoft fera ses événements exclusivement en vidéo jusqu'en juillet 2021

Microsoft ne prendra aucun risque

It's official: All Microsoft conferences will be digital-only through July 2021. pic.twitter.com/wTBb7Z6pQB — Ginny Caughey (@gcaughey) April 6, 2020

À cause du Covid-19, tous les salons et autres rassemblements majeurs du monde de la high-tech ont été annulés. C'est par exemple le cas de l'E3 2020 ou encore du Mobile World Congress . Visiblement, certaines marques ont décidé de revoir leur planning en profondeur et de jouer la carte de la sécurité. Microsoft en fait partie.Dans un entretien accordé au site ZDNet , la multinationale dirigée par Satya Nadella a annoncé que ses prochains événements internes comme externes opteront tous pour un format vidéo. Cette mesure entre en application dès maintenant et pour toute l'année 2020. Microsoft ira encore plus loin puisqu'un mail interne rapporte que ce dispositif est valable jusqu'en fin juillet 2021 !Via le mail partagé sur les réseaux sociaux, nous apprenons par exemple que le MVP & RD Summit, qui aura lieu du 28 mars au 2 avril 2021, est concerné. Pour le moment, nous ne savons pas dans quelle mesure la division Xbox sera affectée par cette décision. Phil Spencer et ses troupes pourraient ne pas participer pas à l'E3 2021.