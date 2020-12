Les coups de cœur de la Rédac' : pour quels produits avons-nous craqué en 2020 ?

Je dois dire que je ne m’attendais pas à recevoir cette montre connectée avec des fonctions aussi avancées seulement quelques jours après le début du confinement en mars. Cela étant, dans une saison marquée par l’annulation de toutes mes courses et trails de montagne, c’est bien ma Forerunner qui m’a évité de rester soudé à mon canapé et déprimé dans mon salon.

Pendant le confinement, les possibilités de se mettre en « Course Tapis » ou en « Cardio », le suivi quotidien du nombre de pas, les options d’analyse de sommeil ou de course (tentons d’améliorer la fréquence de foulée) ont beaucoup aidé à organiser mes sorties, même si c’était une heure et autour de la maison. Sans activité de club, il faut courir seul, et contrôler la lecture de sa musique à la montre est un plus assez sympathique.



S’agissant d’une montre connectée dédiée à la course, c’est dans les montagnes qu’elle m’a le plus impressionné. Les modes randonnée et trail permettent de garder un œil sur les caractéristiques les plus importantes : cardio (poignet ou ceinture), vitesse d’ascension, rythme au kilomètre, tout ce qu’il faut pour ne pas se lessiver dans les premières montées. Dans une année aussi spéciale, pour des sorties solo (rappelons au passage que ce n’est pas recommandé), je me suis même surpris à utiliser la fonction de carte affichée, que je pensais gadget à première vue. En pleine ascension pyrénéenne, dans le brouillard, c’est un vrai confort.



Vous l’avez compris, je ne la quitte plus (et la batterie dure plus d’une semaine). Gare toutefois à bien configurer la confidentialité sur l’application, sinon vos contacts pourront tout savoir de vos sorties.



En plus, elle donne l’heure.