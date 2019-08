Google bascule de la Chine au Vietnam pour produire ses Pixel, anticipant le conflit sino-américain

Le Google Pixel 3a, bientôt fabriqué au Vietnam ? (Photo © Pierre Crochart pour Clubic)

Google veut mettre à profit l'essor de ses smartphones

Lire aussi :

Microsoft, Nintendo et Sony unies contre Trump pour dénoncer la hausse des taxes envers la Chine



Google suit le mouvement

Source : Nikken Asian Review

n'est pas née de la dernière pluie. Même si les négociations entre Donald Trump et Xi Jinping vont prochainement reprendre et que les deux gouvernements n'ont pas rompu le dialogue, la firme de Moutain View a décidé de prendre les devants en. Google veut ainsi éviter d'avoir à supporter des coûts de fabrication plus élevés dus à l'inflation salariale ainsi que les tarifs douaniers imposés par Donald Trump.Selon la Nikken Asian Review, Google se prépare bien à produire des smartphones Pixel ainsi que des enceintes connectées Home du côté de l'Asie du Sud-Est, au Vietnam, où la société américaine devrait relocaliser une grande partie de ses activités de production chinoises. La fabrication des smartphones Pixel pourrait être transférée dans, achetée précédemment par une filiale de Foxconn.Même si le hardware n'est pas le point fort de Google, qui concentre encore 80 % de ses revenus dans la publicité, la société fait état d'ambitions élevées dans ce domaine et compte(les ventes du Pixel 3a ont permis à Google de doubler ses ventes de mobiles au précédent trimestre), mais pas que. La firme a déjà débuté il y a plusieurs mois la délocalisation de la production des appareils Nest, sa filiale, de Chine à Taïwan et en Malaisie.L'action de Google n'est ni improvisée ni isolée dans le monde de la tech.. C'est le cas par exemple de Dell ou HP, qui ont délocalisé leur production de serveurs informatiques de la Chine à l'Asie du Sud-Est. Même chose pour Nintendo, qui a l'intention de produire la Switch au Vietnam. Enfin, le fabricant de l'iPhone, Foxconn, doit aussi produire le mobile d'Apple hors des terres chinoises , en Inde.Google devrait transférer une partie de la production du Pixel au Vietnam. Les enceintes intelligentes Home, elles, seront produites en partie en Thaïlande.