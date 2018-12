Apple dévoile son palmarès 2018 des meilleures applications de l’App Store

Les meilleures applications et jeux de l'App Store en 2018



Les meilleurs jeux et applications de 2018. © Apple

Les films, séries et livres les plus vendus sur iTunes en 2018



Les films et séries les plus vendus sur iTunes. © Apple



Annihilation



Black Panther



Crazy Rich Asians



Eighth Grade



Green Book





The Americans



Atlanta



Barry



The Expanse



The Good Fight





Le lambeau - Philippe Lançon



Corruption - Don Winslow



Le Malheur du bas - Inès Bayard



L'Empire des Soleri - Michael Johnston



Autoboyographie - Christina Lauren



Les artistes de l'année 2018 sur Apple Music



Les artistes de l'année sur Apple Music. © Apple

a publié aujourd'hui son classement des meilleures applications et jeux de l'App Store , ainsi que les meilleures ventes d'iTunes en matière de films, séries TV et e-books. Apple Music y va également de son petit classement en élisant l'artiste, l'album et le titre de l'année 2018.Dans son communiqué , Apple entame son classement en saluant la percée incroyable des jeux de type Battle Royale, et plus particulièrementet, figurant tous deux parmi les applications les plus téléchargées de l'année.Pour autant, Apple décerne la palme de la meilleure application iPhone à, l'adaptation mobile de la célèbre application de dessin sur iPad. Côté jeu, c'estqui remporte le titre suprême cette année.Sur iPad, Apple consacre, une appli permettant d'observer l'anatomie des grenouilles sans avoir à en charcuter une en cours de SVT.est quant à lui récompensé dans la catégorie meilleur jeu sur iPad en 2018.L'App Store Mac récompense pour sa part l'applicationet le jeuCôté films et séries, iTunes dispose d'un palmarès plus diversifié que sur le Google Play Store, où Marvel règne en maître.Enfin côté lecture,liste les e-books suivants comme étant les plus vendus cette année :Dernière catégorie à être récompensée par Apple : la musique. Apple Music décerne le titre d'artiste de l'année à, et salue la percée dedans les charts.La chanson de l'année est quant à elle "I Like It" de, en featuring avec Bad Bunny et J. Balvin.L'album de l'année enfin est attribué àpour "Golden Hour".