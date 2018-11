Apple veut vraiment vous convaincre de remplacer votre ordinateur par un iPad Pro

Apple vante l'ultra-polyvalence de l'iPad Pro

Encore trop de « manques » pour prétendre être un ordinateur

en est convaincu (ou du moins, fait semblant de l'être) : l'Du côte de Cupertino, on est au travail pour promouvoir la tablette et pour donner vie à ce beau principe. Apple a même publié une toute nouvelle publicité ce lundi qui, la firme l'espère, finira de vous convaincre d'adopter l'iPad Pro.Pour cela, Apple avance plusieurs raisons essentielles. Selon la marque à la pomme, l'iPad Pro est; il a la capacité d'être à la fois un scanner, une caméra, un notepad, une salle de cinéma, une suite d'édition, un studio de musique, un livre et un ordinateur donc... rien que ça !Mais ce n'est pas tout, puisque Apple mise évidemment sur, qui peutet se. La firme n'oublie pas aussi le stylet, le fameux Apple Pencil, mais elle l'expose en fin de vidéo, car il n'est pas l'argument de vente principal.L'argumentaire visant à démarquer la tablette de l'ordinateur, comme étant un appareil à part entière représentant le périphérique du futur, semble expiré.Car si Apple a bien équipé l'iPad Pro d'un processeur A12X évidemment convaincant et d'un port USB-C modulaire, la tablette reste sans surprise bien, comme l'ouverture de différentes fenêtres de navigateur en même temps. Sans oublier que le port USB-C de l'iPad Pro ne prend pas en charge les supports de stockage externe (seule l'application Photos s'ouvre, vous ne pouvez pas transférer des documents de votre clé USB à votre iPad par exemple), ni les imprimantes.