Apple dévoile un nouveau MacBook Air, Mac Mini et iPad Pro

Le nouveau MacBook Air, à partir de 1349€



Le MacBook Air sera proposé en version Argent, Gris sidéral, et Or. Source : Apple

Le Mac Mini ressort de sa tombe



Le nouveau Mac Mini. Source : Apple

L'iPad Pro dit adieu au bouton Home



L'iPad Pro 2018 et le nouvel Apple Pencil. Source : Apple

C'était un secret de polichinelle :a aujourd'hui dévoilé trois nouveaux produits, dont deux renouvellent des gammes que l'on pensait tombées dans l'oubli.C'était LA star de la conférence : le tout nouveau, qui renouvelle enfin la gamme après presque trois ans de jachère.Ce nouveau modèle reprend énormément du design des plus récents MacBook. Mais à sa différence, il embarquera un processeur Intel Core i5 de 8e génération, jusqu'à 16 Go de mémoire vive et jusqu'à un très confortable 1,5 To de stockage en SSD.Le MacBook Air cuvée 2018 ne sera proposé qu'en version 13,3" dotée d'un écran Retina (enfin). Il disposera en outre de deux ports USB-C Thunderbolt 3, d'un port Jack, de ForceTouch sur le trackpad ainsi que du lecteur d'empreinte TouchID.Une porte d'entrée dans l'univers Mac, qui se chiffre à 1349€. Sortie prévue le 7 novembre.Enterré par Apple en 2015, lefait aujourd'hui son grand retour.Entièrement conçu en aluminium recyclé, l'ordinateur miniature d'Apple se déclinera en plusieurs configurations. Les futurs acheteurs pourront ainsi choisir entre un processeur Intel Core i3 jusqu'à un i7, et entre 8 et 64 Go de mémoire vive. Moyennant 1400$ (parce que pourquoi pas), il est également possible d'étendre les 256 Go de SSD de série sur 2 To.Côté connectique, le Mac Mini se dote de 4 ports USB-C Thunderbolt 3, de deux ports USB-3, d'un port Jack, HDMI 2.0 et Ethernet.Il sera disponible à partir de 899€ le 7 novembre.Disponible en 11 ou 12,9 pouces, le nouvelembrasse un design borderless proche des derniers iPhone.La tablette dit également adieu à son bouton Home, et dispose désormais de FaceID et de la navigation gestuelle pour lui permettre de maximiser la surface de son écran. Notez que les bords de l'appareil demeurent tout de même relativement épais.L'iPad Pro 2018 embarque le SoC A12X Bionic - une déclinaison plus performante du processeur mobile le plus rapide du marché et reprend à son compte l'écran Liquid Retina des précédents modèles.L'occasion également pour Apple de dévoiler un tout nouveau Pencil, tactile et rechargeable par fixation magnétique avec l'iPad Pro. Un nouveau SmartKeyboard est également de la partie, et permet désormais de régler l'inclinaison de l'écran.Enfin, Apple jette enfin l'éponge concernant son port Lightning, et fait passer son ardoise dans l'ère de l'USB-C. Un énorme pas en avant concernant l'interopérabilité de son appareil, et ses ambitions de remplacer peu à peu nos ordinateurs.L'iPad Pro 2018 sera disponible le 7 novembre à partir de 899€ dans sa version 11 pouces Wi-Fi / 64 Go.