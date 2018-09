L’iPhone XS Max est le smartphone le plus puissant au monde selon AnTuTu

L'A12 Bionic à la manoeuvre

Passé à la loupe d'AnTuTu, l'se hisse au sommet du classement des smartphones les plus performants.Avec ses 372 106 points au compteur, il se montre, le Xiaomi Blackshark. Il ne surclasse cependant l'iPhone XS que de 2,4%.Ces performances ne sortent pas de nulle part. Apple ne semble pas avoir surestimé le gain de performances apporté par son SoC, le premier du marché a être gravé en 7 nm.Lors de sa conférence du 14 septembre dernier, Apple annonçait des performances en hausse de 15% et une consommation énergétique réduite de 40% par rapport à l'A11 Fusion. Les performances graphiques font quant à elles un bond de 50%, et les celles des tâches impliquant l'intelligence artificielle s'en révèlent 8 fois plus rapides.Mais comme le rappelle Gizchina,, gravé en 10 nm.Pour confirmer son avance, Apple devra se montrer plus performant que le Kirin 980 qui équipera les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro. Confiant, le constructeur chinois a d'ores et déjà annoncé que sa puce mettra au tapis le SoC d'Apple Réponse le 16 octobre prochain, lors de l'annonce officielle des prochains flagship Huawei.