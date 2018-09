Huawei affirme que le Kirin 980 des Mate 20 est meilleur que le A12 d’Apple

La bataille des transistors

Sia été le premier constructeur à dévoiler un SoC gravé en 7nm, Apple est le premier à disposer d'un smartphone en étant équipé sur le marché.Une courte avance de laquelle se moque éperdument le constructeur chinois. Pour lui, sonFruit de trois années de travail, le Kirin 980 embarquera, comme son homologue à la Pomme,Mais du côté de Huawei, on nous promet un processeur 75% plus rapide que sur le Kirin 970, des performances graphiques en hausse de 46%, et d'énormes gains de consommation énergétique.Sur le papier, Huawei ne manque pas d'arguments. Le SoC qui équipera les futursetdisposera de deux puces NPU, dédiées à la gestion de l'intelligence artificielle. Le double de l'A12, donc.Enfin, le modem embarqué dans les Kirin 980 permet des avancées inédites en matière de connectivité. Huawei annonce des débits descendants jusqu'à 1,4 Gb/s grâce à sa compatibilité LTE catégorie 21.Nous aurons l'occasion de vérifier les dires de Huawei lors d'un événement londonien fixé au 16 octobre. Du reste, nous attendons le constructeur au tournant concernant l'autonomie de ses Mate 20. Rappelons que l'entreprise avait moqué la durée de vie de la batterie des derniers iPhone en distribuant des powerbanks aux clients d'Apple.