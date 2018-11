L'iPad Pro 2018 difficilement réparable selon iFixit

© iFixit

L'iPad Pro obtient la même note que le MacBook Air

Bien que l'on ait récemment appris que la batterie du MacBook Air version 2018 pouvait désormais être facilement remplaçable, cela n'a pas empêché iFixit de lui attribuer la note de 3/10. Le site spécialisé dans la réparation d'appareil électronique ne s'arrête pas là, il vient en effet, dans un remarquable reportage photo, d'attribuer la même note de réparabilité à l'Le premier point négatif de cette tablette c'est sans conteste les points de colle qui maintiennent pratiquement tous les composants en place, ce qui rend toute réparation bien plus difficile selon iFixit. Mais les « surprises collantes » ne s'arrêtent pas là ! En voulant retirer la batterie, l'équipe de iFixit à d'abord été surprise de la facilité de dégagement des languettes extensibles ... avant de s'apercevoir que la batterie est également retenue par un adhésif puissant très difficile à enlever. Les haut-parleurs sont par ailleurs maintenus grâce à ce même type d'adhésifs. L'équipe de démontage a également découvert que l'écran LCD Retina de la tablette et la coque avant (incluant la vitre) sont intimement soudés, les coûts de réparation devraient donc être élevés en cas de problèmes.Côté positif, les utilisateurs de l'iPad Pro 2018 peuvent se réjouir d'avoir un port USB-C modulaire et qui peut être remplacé individuellement. La disparation du boutonest également un point important selon l'équipe, il permet selon eux d'éliminer un point de défaillance et simplifier certaines réparations.Pour connaitre l'ensemble des critères de réparabilité ainsi que le démontage complet de l'appareil, vous pouvez directement consulter le reportage d'iFixit