Apple met à jour bon nombre de ses applications sur macOS et iOS

Quelques nouveautés notables

iMovie ne permet plus l'upload direct vers Facebook, mais propose une exportation dans un format "Facebook-friendly" pour un partage manuel

Pages permet de publier directement ses e-books sur Apple Books pour le téléchargement ou l'achat

Keynote et Numbers voient leurs performances et leur stabilité améliorées

GarageBand prend désormais en charge les claviers Bluetooth ou les Smart Keyboard de l'iPad Pro. Une pédale d'effets Wah fait également son apparition, ainsi que la commande faciale pour le Smart Guitar

Clips permet d'utiliser 6 nouvelles scènes animées pour vos vidéos en mode selfie, ainsi que de nouveaux filtres imitant par exemple l'aspect des bandes dessinées

Via : CNET

