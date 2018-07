Happy Birthday ! L’App Store fête ses 10 ans

« Dès sa première décennie, l'App Store a dépassé nos espérances les plus folles »

L'innovation au cœur de l'App Store

Modifié le 10/07/2018 à 09h15

L', à ne pas confondre avec la chaîne de boutiques Apple Store, est le magasin d'applications de la firme de Cupertino, présenté au grand public par le regretté Steve Jobs. Ce mardi 10 juillet 2018, nous fêtons son dixième anniversaire. En 2008, Apple avait réussi le tour de force de sortir son magasin d'applications en juillet, avant celui de son concurrent Google, l'Android Market, disponible seulement trois mois plus tard.Aujourd'hui, 10 ans plus tard donc, l'peut se targuer d'être accessible sur l'ensemble des appareils de la marque, de s'adresser aux clients de 155 pays différents, et d'être consulté par 500 millions de visiteurs par semaine.Et dire qu'en 2008, l'App Store n'était lancé qu'avec 500 applications. On pourrait rire de ce chiffre aujourd'hui, mais pour l'époque, le travail fut colossal. Et la boutique n'a pas tardé à se transformer en phénomène culturel, puisque les apps sont devenues l'un des principaux moyens permettant aux clients d'interagir avec les entreprises, les commerces et autres. «», confie Phill Sciller, le vice-président marketing d'Apple.L'App Store a tout de suite représenté une aubaine pour les développeurs, comme le confient les fondateurs d'Imangi Studios, Keith Shepherd et Natalia Luckyanova, créateurs du célèbre jeu Temple Run. Ils reconnaissent que l'App Store a changé leur vie : «».En offrant une réelle visibilité à des développeurs parfois débutants, Apple a agi comme une véritable pépinière d'entreprises. Une politique qui contribue au quotidien au rayonnement de la boutique.Depuis 2017, l'App Store propose un onglet Aujourd'hui, qui met à la une des contenus éditoriaux susceptibles d'intéresser celui qui les consulte. Ce dernier est séparé des onglets Apps et Jeux, et permet ainsi de découvrir plus facilement de nouvelles applications à télécharger. C'est l'une des dernières innovations majeures de la boutique en ligne, qui compte toujours sur de jeunes talents, développeurs du monde entier, pour porter les technologies nouvelles et étoffer encore et encore le catalogue colossal de l'App Store. Santé, réalité virtuelle, éducation... Apple n'oublie aucun pan de la société.Et l'App Store n'en finit plus de progresser. Après avoir lancé le système des applications par abonnement en 2011 (Netflix, Tinder, LinkedIn, etc.), la boutique en ligne a vu ses abonnements progresser de 95 % en 2018. Au mois de juin, imaginez que les développeurs de ces contenus ont gagné plus de 100 milliards de dollars... grâce à l'