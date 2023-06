WTF : quand Apple veut faire valoir ses droits... sur les pommes suisses

Du côté de chez Fruit-Union Suisse, dont le logo est une pomme rouge, on explique : « L’image d’une pomme appartient à toutes et tous et n’a vraiment pas été inventée par Apple. » Rappelons que cela fait quelques années déjà que la firme de Cupertino n'hésite pas à traîner en justice les entreprises qui utilisent le terme « Apple » et/ou qui tendent à se servir d'un logo représentant le célèbre fruit.