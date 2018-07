[PAP]Monday.com lève 50 millions de dollars : l'outil collaboratif professionnel de demain ? (WE)

Monday.com compte 35 000 clients

Pour rappel, Monday.com est une application de team management qui a été fondé à Tel-Aviv en 2012. À sa création, celle-ci portait le nom de Dapulse, qui a finalement été modifié quelques années plus tard. Grâce à cet outil collaboratif, les utilisateurs peuvent s'organiser autour d'un projet commun afin de créer, d'attribuer et de planifier des taches. L'application offre également la possibilité de communiquer en groupe, ou en privé, avec un utilisateur et de partager des documents. Des interfaces utilisateurs optimisées permettent d'avoir accès à une visualisation globale de l'avancée d'un projet et son niveau de priorité.Le 11 juillet, l'application a indiqué qu'elle avait levé pas moins de 50 millions de dollars lors d'un tour de table de série C dirigé par Stripes Group, un fonds d'investissement qui a également soutenu des startups telles que Udemy et Blue Apron. Les investisseurs existants Insight Venture Partners et Entrée Capital ont également participé à ce tour de table. De plus, Leumitech, la branche d'investissement de la Banque Leumi, a accordé une ligne de crédit à Monday.com afin de l'aider à se développer. Par conséquent, le financement par capitaux propres est de 50 millions de dollars, là où le crédit représente quelques « dizaines de millions » de plus.À ce jour, la startup israélienne compte environ 35 000 entreprises et organisations comme clients, à l'exemple des sociétés populaires McDonald's, Carlsberg Group, Discovery Channel ou encore Uber. Pour rappel, Monday.com propose un essai court gratuit avant que ses clients ne doivent payer, un modèle différent de celui de Slack, qui propose une offre freemium. Outre ces clients de renom, la jeune pousse indique avoir triplé ses revenus au cours de l'année écoulée, atteignant ainsi « dizaines de millions de dollars ».Pour ce qui est de ses projets, Monday.com se dit prêt à mettre en place la « nouvelle génération d'outils de collaboration en milieu de travail ». Roy Mann, cofondateur et PDG de l'entreprise, indique : « Nous sommes déterminés à apporter à l'entreprise la qualité et la facilité d'utilisation typiquement réservées aux produits de consommation [...] Pour changer efficacement la façon dont les équipes travaillent, elles doivent aimer les outils qu'elles utilisent, et c'est notre objectif en travaillant sur Monday.com ».