Le concours du Meilleur Dev de France, ça commence bientôt !

Meilleur dev de quoi ?

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule

Le concours réunira cette année plus de 2000 développeurs, 15 000 professionnels et passionnés du digital dont un parterre de célébrités de la French Tech, une cinquantaine de start-ups et de nombreux conférenciers.Le concept est assez simple : ungéant qui demandera aux participants de résoudre les algorithmes qui leur seront proposés dans un temps record pour tenter de remporter le titre tant convoité et accessoirement 10 000 euros !Au delà du concours, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de repérer les "top guns" de demain et, pour ces derniers, de côtoyer de potentiels employeurs. Bref, une machine bien huilée qui ne manquera pas de démontrer l'excellence des écoles informatiques françaises dans le domaine.Et pour enfoncer le clou, Clubic vous propose de tenter de gagner votre place pour participer audans un jeu-concours qui devrait être mis en ligne dans les tous prochains jours ! A suivre donc...Vous trouverez toutes les informations utiles sur cet événement en vous rendant sur cette page