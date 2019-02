Apple va lancer sa carte de crédit en partenariat avec Goldman Sachs

Une carte bancaire Apple et une app dédiée pour gérer son budget



Le constructeur souhaite augmenter ses commissions perçues à chaque transaction



L'année 2019 sera l'année dupour Apple. En plus des différentes plateformes de streaming vidéo et d'abonnement à la presse, la société envisage de proposer à ses clients uneSelon le Wall Street Journal , le projet serait réalisé en partenariat avec laGoldman Sachs, qui souhaiterait s'adresser prioritairement aux clients de sa banque en ligne, Marcus. La carte bancaire serait une Mastercard et évidemment compatible avec, le système de paiement mobile du constructeur.Apple envisage une intégration poussée de cette carte de crédit dans iOS. L'application, qui permet de stocker et gérer ses cartes de crédit ou ses places de cinéma, serait mise à jour spécialement pour ce moyen de paiement. Apple envisagerait un système de tableau de bord inspiré des anneaux d'activité de l'Apple Watch pour aider les clients à visualiser leurs dépenses et gérer leur budget.Pour inciter les clients à adopter ce mode de paiement, Goldman Sachs et Apple proposeraient dessur leurs achats de 2%, voire plus sur les appareils de la marque.Cette carte de crédit pourrait rapporter gros à Apple. Elle pourrait augmenter le montant de sesperçues à chaque transaction par rapport aux autres banques proposant Apple Pay à leurs clients. Le service compterait 383 millions d'utilisateurs dans le monde mais les revenus générés ne sont encore qu'une goutte d'eau dans le chiffre d'affaires d'Apple.Les premiers tests vont être réalisés en interne avec des salariés d'Apple à Cupertino. Si ils sont concluants, cette offre sera déployée dans le reste des Etats-Unis dans les prochains mois.