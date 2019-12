LDLC lance une marketplace pour compléter son offre d'accessoires

De l'accessoire, principalement

Vous pouvez désormais filtrer les produits pour ne voir (ou pas) que ceux vendus en direct par LDLC.com.

Par exemple, la liste passe 3071 à 478 articles disponibles.

Source : communiqué de presse

Amazon, Cdiscount, Darty ou encore FNAC... c'est désormais au tour de LDLC d'ouvrir sa. L'idée ? Permettre au géant de l'informatique de distribuer les références qu'il ne souhaite pas proposer à la vente en propre.Alors que le groupe LDLC regroupe le site éponyme (et fer de lance du e-commerce informatique français), matériel.net et depuis peu, topachat.com, sa quête de croissance ne s'arrête pas là.En effet, dans l'idée de garder ses clients captifs et de ramasser, au passage, quelques deniers, LDLC.com a lancé hier, 17 décembre, sa place de marché. Comme le comfirme Laurent De La Clergerie dans le communiqué du groupe : «».L'offre de produits du e-commerçant pourrait se voir gonflée à terme de quelque 100 000 nouvelles références supplémentaires. Cependant, ne vous attendez pas à y trouver des cartes graphiques d'un vendeur à l'autre bout de la planète. Non l'objectif est bien de compléter sa gamme de produits. Quand LDLC vend des smartphones, il entend bien distribuer des coques via ses partenaires marchands par exemple.Enfin, pour l'heure il n'est pas question que les vendeurs tiers intègrent le circuit logistique. Ne vous attendez donc pas à recevoir les produits de la marketplace dans les mêmes conditions que vos commandes habituelles.