Cdiscount va bientôt commencer à vendre des logements neufs

20 000 biens disponibles à la vente

1 000 euros offerts pour toute acquisition

Source : Le Figaro

Alors que le Black Friday, événement commercial incontournable, n'est plus qu'à dix jours, Cdiscount a déjà pris un peu d'avance avec sa Super Black Week . En parallèle, le site a amorcé une nouvelle opération de diversification de ses activités.En effet, l'entreprise d'e-commerce a lancé aujourd'hui son offre consacrée à l'immobilier. L'idée n'est toutefois pas de concurrencer les acteurs du secteur sur l'ensemble des services possibles, mais de se concentrer sur un segment particulier : les logements neufs. Dès à présent, de nombreuses annonces sont proposées aux utilisateurs en quête d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Ces derniers peuvent alors accéder aux plans des 20 000 logements disponibles et prendre rendez-vous avec le promoteur immobilier du bien ayant retenu leur attention.Pour parvenir à regrouper une telle offre, Cdiscount s'est alliée avec la start-up Ikimo9, qui se présente comme le «». Comme souvent, le modèle économique repose sur une commission prise lors de la mise en relation entre le potentiel acheteur et le promoteur, qui, dans le cadre de ce partenariat, est partagée entre les deux sites.Afin de séduire un nouveau marché, Cdiscount mise également sur divers services dans l'immobilier : prêt personnel pour les travaux, assurance habitation, prestataires de déménagement... Et si cela ne suffit pas à convaincre ses utilisateurs, le site prévoit un autre argument : 1 000 euros offerts en bons d'achat Cdiscount pour l'achat d'un logement neuf.Avec cette nouvelle diversification, le site e-commerce entend se différencier de ses féroces concurrents, à l'image d'Amazon. Il y a deux ans, l'entreprise française s'était déjà distinguée avec une offre de fourniture d'électricité, à l'aide d'un partenariat avec GreenYellow, filiale du groupe Casino, comme Cdiscount. Une association qui a récemment abouti à une nouvelle initiative sur le marché de l'énergie, avec le lancement d'une offre de gaz vendredi dernier.