Le business des applications mobiles : un marché porteur pour la France

8788 entreprises impliquées

Des perspectives d'avenir réjouissantes

Si l'on savait que le business mondial des applications se portait très bien, on savait moins comment ce succès se reflétait en France. Un nouveau rapport (PDF) publié par Deloitte pourdévoile queLe marché croissant des applications mobiles est porté par pas moins de. On retrouve parmi elles quelquestels que Deezer ou Voodoo.Aussi, grâce à un taux d'équipement en smartphone de 73% en France, le marché des applications mobiles, précise le rapport.Un chiffre qui se décompose entre les achats réalisés par le biais du m-commerce (les achats réalisés depuis son mobile), les revenus publicitaires et les téléchargements payants, abonnements ou achats intégrés. Viennent ensuite s'ajouter 2,1 milliards d'euros de contributions indirectes ; le supplément d'activité généré par cette économie.Dans son rapport, Deloitte n'imagine pas les courbes s'effondrer. Mieux : le cabinet d'analyse mise à plein sur le développement de l'Internet des Objets pour créer davantage d'emplois dans le domaine.De belles perspectives d'avenir seraient également à trouver du côté des, ces villes de plus en plus connectées.Un marché bouillonnant donc, auquel nous ne rendons pas toujours justice : d'après le dernier rapport App Annie, la France serait la championne des applis inutilisées