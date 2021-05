Oculus Quest : des applications Android pourraient bientôt être disponibles

Toutefois, un tel support ne serait pas surprenant ou irréalisable. Les casques Oculus Quest tournent en effet grâce à une version adaptée du système d'exploitation Android. Si des applications Android venaient à intégrer la librairie Oculus, elles pourraient cependant de prime abord être affichées en 2D et les manettes Touch serviraient uniquement de pointeurs.

Autre argument en faveur d'un potentiel support de ces applications sur les casques Oculus Quest : il est d'ores et déjà possible d'utiliser les applications Android sur le Quest 2. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'APK et de l'intégrer au casque via Side Quest, permettant de lancer l'application sur une fenêtre plate. Une opération cependant délicate et qui ne marche pas à tous les coups.

Il ne s'agirait d'ailleurs pas des premiers casques VR à supporter des applications Android. Le Mirage Solo de Lenovo et Google intégrait en déjà en son temps un tel support.

Ces informations sont toutefois à prendre avec des pincettes virtuelles en attendant une réponse officielle d'Oculus et de Facebook.