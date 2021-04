Oculus Gaming Showcase : les annonces à retenir

Vertigo Games nous emmène dans des rues de Los Angeles assaillies par l'hiver et des infectés mortels dans un FPS coopératif post-apocalyptique. Jusqu'alors annoncé seulement sur PSVR, After The Fall fera également son entrée sur les plateformes Quest et Rift cet été, histoire d'oublier la canicule et la pandémie dans la joie et la bonne humeur.