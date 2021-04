Resident Evil Showcase : nouvelles démos pour Village et Resident Evil 4 en VR

Capcom l'avait promis et nous aurons bien une nouvelle démo de Resident Evil Village très bientôt. En effet, cette version d'essai limitée dans le temps sortira sur tous les supports (PlayStation, Xbox, PC et Stadia) le 2 mai prochain à 2h du matin et sera jouable pendant 24 heures. Il sera possible d'y jouer pendant une heure avant qu'elle n'expire. Le pré-téléchargement est possible dès maintenant sur PlayStation. Mais ce n'est pas tout.