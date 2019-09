La NASA et l'ESA cherchent des fonds pour rapporter des échantillons de Mars

© Shutterstock

De 2,5 à 3 milliards de dollars

Question de budget

La NASA et l'ESA réfléchissent actuellement au financement de cette opération, qui doit partir en 2026 ramener les échantillons de Mars 2020.Le rover Mars 2020 doit être lancé entre le 17 juillet et le 5 août 2020. Il doit préparer l'arrivée d'une première mission habitée, rechercher des signes d'une vie microbienne, mais aussi récolter des échantillons . Plutôt que de les faire analyser sur place par des robots, les scientifiques souhaitent cette fois ramener les échantillons sur Terre. Au programme, des missions séparées du rover puisque les lancements commenceraient en 2026. Cela doit permettre des études plus fouillées, et donc, une meilleure compréhension de l'environnement martien passé et actuel.Mais cette mission nécessite des fonds. En 2017, la NASA a dévoilé une stratégie visant à ramener un « maigre » échantillon, promettant un coût moins élevé. Mais même une mission visant à ramener un maigre échantillon représente un investissement de plusieurs milliards de dollars.Interrogée le 10 septembre à l'occasion d'un meeting, Lori Glaze, Directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a déclaré qu'estimer le coût d'un retour d'échantillons martiens est «». Mais selon elle, «».Alors, où trouver ces fonds ? Avant tout, NASA et ESA comptent sur les budgets gouvernementaux. «», dit Lori Glaze. Et d'ajouter : «».Le prochain conseil de l'ESA , baptisé « Space19+ » doit effectivement se tenir les 27 et 28 novembre 2019, à Séville.Lori Glaze précise également que la NASA est prête à accepter des partenaires commerciaux : «». Une prospection qui doit mener à la concrétisation d'une mission longtemps envisagée, mais qui n'a encore jamais abouti.