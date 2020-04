Trump est à la recherche de partenariats internationaux pour exploiter les ressources spatiales

© NASA

Réaffirmer sa position de leader sur la Lune

Vers une privatisation de l'espace ?

