Activision-Blizzard gagne toujours plus d'argent grâce à WoW et Call of Duty, mais perd des joueurs

Merci WoW Classic et Call of Duty: Mobile

Les joueurs désertent

Source : Activision Blizzard

Activision Blizzard a publié ses résultats pour le troisième trimestre 2019. Le groupe a réalisé une meilleure performance que prévu, de quoi rassurer le marché quelques semaines après l'affaire Blitzchung et les annonces de la BlizzCon Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 1,21 milliard de dollars, alors que les analystes prévoyaient plutôt 1,16 milliard. La plupart des revenus sont à attribuer à King (), le spécialiste du jeu mobile, qui contribue à 500 millions de dollars pour ce Q3 2019. Suivent Blizzard (394 millions de dollars) et Activision (209 millions de dollars).Bobby Kotick, P.-D.G. d'Activision Blizzard, explique que ce sont les licencesetqui ont notamment permis ces bons chiffres. S'il n'y a pas eu d'extension de WoW cette année (est sorti en 2018 etest prévu pour 2020), le lancement de Classic a permis de faire revenir des joueurs sur le MMORPG. Pour l'instant, Blizzard constate que l'engagement reste fort sur, alors qu'un exode des joueurs était attendu après quelques semaines.Du côté de, le nouveau Modern: Warfare , qui a reçu un bon accueil de la part de la critique et de la communauté et pourrait battre des records, n'est pas comptabilisé pour le Q3. Avec plus de 100 millions de téléchargements le lancement de Call of Duty: Mobile a également été un succès , pris en compte cette fois.Néanmoins, et c'est une tendance qui se poursuit, le géant du jeu vidéo continue de perdre des joueurs, pour le troisième trimestre consécutif. On passe de 327 millions deau deuxième trimestre 2019 à 316 millions. Les pertes sont assez lourdes chez King (- 11 millions) et plus mesurées chez Activision (- 1 million). Blizzard compte pour sa part une hausse de 1 million de joueurs.Pour finir, le groupe indique être très satisfait par le retour des joueurs sur Diablo IV , qui a fait l'ouverture de la BlizzCon, où une démo jouable était disponible. Il explique aussi que Diablo Immortals, le tant décrié jeu mobile , avance bien.Cerise sur le gâteau, on apprend que Blizzard travaille sur de nouvelles licences. Reste à savoir quand on en entendra parler et si les projets verront bien le jour.