Stadia : au lancement ce sera en Wi-Fi ou rien

Wi-Fi obligatoire pour jouer

À son déploiement le 19 novembre prochain, Stadia proposera 23 jeux dont Borderlands 3 Destiny 2 ou encore. Pour y accéder, les joueurs devront impérativement se munir d'une manette officielle et d'un Chromecast Ultra pour jouer sur un téléviseur. De plus, seuls les smartphones Google Pixel (2, 2 XL, 3, 3a et 4) seront compatibles à la sortie.Malheureusement, les prérequis ne s'arrêtent pas là puisqu'une connexion internet en Wi-Fi sera aussi obligatoire. C'est le site 9to5Google qui a obtenu l'information auprès de Google. La marque souhaite «».Rappelons aussi qu' une connexion de 10 Mbps (ou supérieure) est recommandée pour apprécier pleinement Stadia. Ainsi, passer par la 4G depuis un smartphone ne sera pas une option en novembre prochain. Cette restriction pourrait cependant disparaître au fil des mois. Affaire à suivre donc...