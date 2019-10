La manette Stadia devra être branchée pour fonctionner sur smartphone et PC

© Google

Un câble USB-C nécessaire pour jouer sur PC et smartphone

Quels services seront disponibles le 19 novembre prochain ?

Rappel : seuls les Fondateurs (kit à 129 €) auront accès à Stadia le mois prochain.

Questionnée sur Reddit pour éclaircir ce point, Google confirme qu'au lancement — prévu le 19 novembre — le Stadia Controller ne fonctionnera sans-fil qu'avec un Chromecast Ultra.Alors que sa présentation en grande pompe de mars dernier vantait les mérites d'un service sans friction, et d'une manette constamment connectée aux serveurs Google via Wi-Fi, il faudra bien passer par la case filaire pour les premiers pas de Stadia.Du moins sur smartphone et PC, où il sera nécessaire de se munir d'un câble USB-C (fourni) et le connecter au périphérique désiré. Par le passé, Google avait déjà alerté sur le fait que le Bluetooth ne sera pas une option « au lancement », sans préciser davantage sa déclaration.Du reste, nous savions déjà que le lancement de Stadia se concentrerait essentiellement sur la partie TV du service. En ce sens, le Stadia Controller et son Chromecast Ultra sont conçus pour fonctionner de concert, sans qu'aucun câble ne soit requis.À un mois de l'ouverture des serveurs, de nombreuses questions demeurent et les informations officielles peuvent se montrer contradictoires.Ce que nous savons de source sûre, c'est qu'à compter du 19 novembre prochain, les détenteurs d'un kit Édition Fondateur de Stadia seront en mesure de se connecter au service par l'intermédiaire du Chromecast Ultra et de leur Stadia Controller fourni.Aussi, n'oublions pas que seuls ces « Fondateurs » auront accès au service le mois prochain. Même si vous disposez déjà d'un Chromecast Ultra, et que vous souhaitez jouer avec votre propre manette Xbox One ou PS4, vous êtes pour le moment obligés de vous offrir le pack à 129 € pour profiter de la plateforme.Les abonnements Stadia Pro (9,99 €/mois) et Stadia Base (gratuit) entreront en vigueur en 2020 pour les personnes ne faisant pas partie de cette première vague d'adhérents.Enfin, comme l'affirme la FAQ officielle , seul le couple Stadia Controller/Chromecast Ultra sera fonctionnel au 19 novembre. «», précise le support Google concernant les ordinateurs et smartphones.