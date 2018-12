Epic Games, accaparé par Fortnite, ne travaillera plus sur Unreal Tournament

Unreal Tournament, un destin à la Paragon ?

Sa plus récente mise à jour, qui date de 2017, pourrait être la dernière... C'est du moins ce que sous-entend fortementen personne, le fondateur et CEO d', au sujet d'. Dans une récente interview relayée par nos confrères de Engadget, le programmeur s'est exprimé sur le destin du titre FPS historique d'Epic : «». RIP.En septembre, Epic Games avait pris la décision de transférer ses développeurs d'Unreal Tournament à Fortnite , pour se concentrer davantage sur le jeu phénomène. Il s'agit d'un transfert de ressources tout à fait logique, surtout depuis que nous avons appris la création d'une plateforme de vente de jeux dématérialisés , l', pour 2019. Le studio US a décidé de rentrer en confrontation directe avec Steam et promet une rémunération de 88 % des revenus générés par ses ventes aux développeurs.Si Unreal Tournament n'est pas officiellement fermé, certains craignent un destin à la, le jeu MOBA (arène de bataille en ligne multijoueur), arrêté le 26 avril dernier, moins de deux ans après l'ouverture de sa bêta.