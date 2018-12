PlayStation Classic : un menu secret accessible... via un clavier USB

Quand la PlayStation Classic "Echap" à Sony

Depuis ce lundi 3 décembre, lade Sony est disponible en boutiques, au tarif de 99 euros. Pour les joueurs, il s'agit de retrouver une version miniature de la célèbre PlayStation de 1994, laquelle inclut un total de 20 jeux , le tout, livré avec deux manettes. Une réplique très réussie esthétiquement parlant, mais dont le catalogue de jeu, l'interface générale et le manque flagrant d'options (sans compter les jeux en anglais...) en font maugréer plus d'un...Plutôt que de développer un émulateur maison, Sony s'est appuyé ici sur le logiciel open-source PCSX, qui s'efforce tant bien que mal de restituer l'esprit des jeux originels. Une intégration plutôt maladroite a priori, puisque malgré le côté fermé de sa PlayStation Classic, Sony permet d'accéder à un menu caché, via un simple clavier USB. En effet, une fois le clavier relié à la console, il suffit de presser la touche Echap, pour afficher un menu permettant d'accéder à de nombreuses options.On y retrouve ainsi les options habituelles des émulateurs, avec notamment les slots de sauvegarde, l'affichage des FPS, le choix de la région (Pal/NTSC)... Un menu debug accessible très facilement donc, même si certaines options ne fonctionnent pas ici. Toujours est-il que cela devrait permettre aux bidouilleurs de customiser assez rapidement la PlayStation Classic, et notamment ajouter/retirer des jeux.Pour certains, cette PlayStation Classic a été codée à la va-vite, Sony ayant surtout cherché à titiller la fibre des joueurs à l'approche de Noël, en profitant au passage sur la vague retrogaming lancée par Nintendo et sa gamme Classic Mini. Pour d'autres, en proposant un émulateur "open source", Sony a sciemment proposé une console qui sera très rapidement hackée, permettant alors d'installer de nouveaux jeux et de nouvelles options, avec une PlayStation Classic qui deviendra alors nettement plus intéressante aux yeux des joueurs. Tout cela, sans avoir forcément eu à se fouler lors de la conception de la machine... Affaire à suivre donc.(Via RetroGamingArts