PlayStation Classic : la liste des 20 jeux intégrés est officielle !

PlayStation Classic : des hits, des surprises... et des oublis

Les jeux fournis avec la PlayStation Classic

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube (Kurushi)

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Rayman

Resident Evil Director's Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy's Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

Il y a quelques semaines, Sony cédait à son tour à la mode des rééditions de consoles « Mini », en officialisant sa, attendue en boutiques le 3 décembre. Comme pour les NES Mini et Super Nintendo Mini , il s'agira donc pour les acquéreurs de retrouver une version miniature de la PlayStation de 1994, livrée ici avec deux manettes dépourvues de stick analogique (comme celles livrées en 1994 donc).La PlayStation Classic sera alimentée via USB, et pourra se relier en HDMI sur un écran compatible. Plus compacte de 45% par rapport à une « vraie » PlayStation, cette édition classique ne pourra évidemment pas lire les jeuxoriginaux, et intégrera ainsi 20 titres emblématiques de la console 32 bits.Si on savait déjà que Final Fantasy VII, Wild Arms, Jumping Flash, Ridge Racer Type4 et Tekken 3 étaient de la fête, Sony a joué la carte du suspense concernant les 15 titres restants. Un voile d'ombre levé tout récemment, avec l'annonce officielle de la ludothèque complète embarquée par la PlayStation Classic.Une sélection qui fera forcément grogner certains fans, déçus de ne pas retrouver certains titres pourtant incontournables comme Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, MediEvil, Tomb Raider, WipEout, Tombi, Soul Reaver ou encore Gran Turismo (pour ne citer qu'eux). A noter que la version japonaise de cette même PlayStation Classic proposera une sélection légèrement différente, avec notamment la présence de Arc the Lad 1 et 2, Gradius Gaiden, Saga Frontier ou encore de Parasite Eve.La PlayStation Classic est attendue en boutiques le 3 décembre prochain, et sera affichée à 99 euros.