WeFix (Fnac Darty) devient un Centres de Services Agréés Apple, découvrez ce que cela change pour vous

Les enseignes Fnac et Darty vont aussi, nous le disions plus haut, intégrer le programme AppleCare Services à la gamme des assurances mobiles qu'elles proposent aussi bien en magasin qu'en ligne. Le programme inclut le support, la couverture et le service à l'international d'Apple, et il permet de bénéficier de services additionnels pour tous les produits de la marque. À ce titre, des experts Apple peuvent être contactés 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et des services comme l'accès aux réparations certifiées chez WeFix, l'échange de produit via Apple et la garantie panne batterie pendant la durée de couverture seront inclus.