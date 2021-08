L'Europe spatiale de la défense : mirage ou véritable projet collectif ?

Ou plutôt chez l’industriel, puisque les satellites Sicral et Syracuse sont fabriqués, de part et d’autre des Alpes, par le même groupe franco-italien, Thales Alenia Space. Plutôt qu’un nouveau satellite pour chaque pays, TAS se voit confier la réalisation de deux satellites devant être opérés conjointement par la France et l’Italie. Sicral-2 viendra ainsi compléter puis remplacer Sicral-1 en Italie, et fera office de Syracuse-3C pour la France. Le tout sera complété par Athena-Fidus, un satellite dual civil/militaire moins sécurisé que Sicral-2, que les deux pays pourront exploiter pour leurs opérations les moins sensibles. Athena-Fidus et Sicral-2 seront lancés respectivement en 2014 et 2015, et montrent que la coopération est possible lorsque le besoin opérationnel, les calendriers et les intérêts industriels convergent… ce qui est plus souvent l’exception que la règle.