La France compte déployer des essaims de satellites patrouilleurs armés de lasers d'ici 2023

Nouveau commandement, nouvelle stratégie

Au programme : une extension du budget militaire dedestinée à renouveler la flotte dede défense français, ainsi que le développement d'armes spatiales actives et passives visant à protéger les équipements tricolores en orbite.L'annonce de la création d'un commandement militaire dédié à l'espace a fait couler beaucoup d'encre depuis le discours d'Emmanuel Macron à l'hôtel de Brienne le 13 juillet 2019. Le président de la République y a en effet annoncé qu'un «» allait prendre place au sein de l'Armée de l'air dès le 1er septembre 2019, celle-ci deviendra à termeOn en sait maintenant un peu plus sur les ambitions françaises en matière de défense spatiale. La ministre des armées Florence Parly a pris la parole il y a quelques jours pour nous dévoiler la feuille de route etdont le centre opérationnel sera basé à Toulouse. Vous retrouverez son allocution à la base aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun en fin d'article.Évoquant l'espace comme «», la ministre a dévoilé plusieurs grands axes pour la mise en place d'uneRappelant qu'aujourd'hui, l'accès à l'espace se démocratise et que de nombreux pays et entreprises privées, à l'instar de celles de la Silicon Valley , sont désormais dotés capacités satellitaires, Florence Parly a souligné: «».Les débris spatiaux représentent ainsi une menace contre laquelle il est nécessaire de se prémunir, mais, dans une plus forte propension, la menace numéro 1 reste celle de « l'arsenalisation » de l'espace ainsi que. La ministre a ainsi rappelé le cas du satellite russe Louch-Olymp, qui s'est dangereusement rapproché du satellite militaire franco-italien Athena Fidus en 2017 et qui depuis «».Enfin, plusieurs pays émergents sont parvenus à développer des, c'est par exemple le cas de l'Inde qui en a récemment fait la démonstration avec la mission Shakti , mettant par la même occasion en danger la Station spatiale internationale

« Aujourd'hui nos alliés et nos adversaires militarisent l'espace [...] nous devons agir et se tenir prêt »

Des essaims de satellites armés et parés à faire feu

Allocution de la ministre des Armées, florence Parly, sur la stratégie spatiale française de défense. https://t.co/37JDLdEaVb — Ministère des Armées (@Defense_gouv) July 25, 2019

Ainsi, la ministre a annoncé que le commandement de l'espace accueilleradès le 1septembre, une capacité qui devrait être largement renforcée d'ici 2025.Force est de constater que la France s'apprête à investir militairement cette « dernière frontière » qu'est l'espace. La ministre a ainsi détaillé la doctrine de défense spatiale active de ce nouveau commandement. On apprend que la flotte de satellites militaires français devrait être renouvelée dans les années à venir avec deLe budget de l'Armée de l'air va ainsi se voir allouer, à ajouter aux 3,6 milliards d'euros déjà attribués à l'espace par la loi de programmation militaire.Ce budget permettra de financer de nouveaux moyens de défense, passifs et actifs. La France compte ainsi lancer desqui auront pour objectif de « patrouiller » et protéger les équipements tricolores en orbite : «» , assure Florence Parly. Ces satellites pourraient être lancés dès 2023.Malgré tout, l'objectif de ces « canons à laser » ne sera pas de détruire des équipements spatiaux étrangers, mais simplement de les « éblouir », de sorte qu'ils soient incapables de réaliser leur mission d'espionnage, ou autre.