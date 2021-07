Après l’US Space Force, l’Allemagne se dote à son tour d’un commandement spatial militaire

Pour les spécialistes du milieu, l’annonce n’a rien de surprenant. Elle fait suite à la création de l’US Space Force américaine, à la nouvelle direction prise par l’Armée de l’Air et de l’Espace en France , ou encore à la mise en place du UK Space Command au Royaume-Uni. Comme ses principaux alliés, l’Allemagne se dote aujourd’hui d’une organisation indépendante capable de surveiller et protéger les satellites militaires et civils allemands face aux menaces émergentes venues principalement de Russie et de Chine.