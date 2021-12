Getir, spécialiste de la livraison ultrarapide, s'installe à Lyon et poursuit son expansion

Outre la livraison ultrarapide de produits d'épicerie, la société axe sa communication autour de l'emploi, de la sécurité et de l'environnement. Getir affirme proposer des CDI et CDD à ses livreurs et employés de magasin et veiller à ce que les conditions de travail soient exemplaires, ce qui tranche, même si le recul n'est pas encore suffisant, avec d'autres plateformes de livraison. Getir offre aussi des casques et équipements de protection à ses livreurs, qui travaillent à l'aide de vélos et scooters électriques et suivent des cours de sécurité routière.