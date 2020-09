Bolt : après Lyon et Paris, son service de VTC débarque à Bordeaux

Bolt n’est peut-être pas la plateforme de mobilité partagée la plus connue en France, mais force est de constater que l’entreprise estonienne anciennement baptisée Taxify est parvenue à s’implanter aux quatre coins de la planète. Le groupe propose ses services dans presque trente pays européens, sept nations africaines et cinq États asiatiques. Sans oublier le Mexique et l’Équateur pour l’Amérique du Nord et du Sud, respectivement.