Bluely et Bluecub : après Paris, le service d'autopartage de Bolloré prend fin à Lyon et à Bordeaux

Le 31 juillet 2018, Paris voyait les petites voitures électriques du service Autolib’, aussi nommées les Bluecar (conçues et déployées par le groupe Bolloré), disparaître de son paysage automobile. Deux ans et un mois plus tard, les pendants lyonnais et bordelais connus sous les noms de Bluely et Bluecub subissent le même sort, apprend-on dans un communiqué de presse de l’AFP relayé par le CFFA.