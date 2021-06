YEGO lance ses scooters électriques en libre-service à Paris

Fondée il y a maintenant cinq ans par des entrepreneurs français en Catalogne, YEGO s'est spécialisée dans la location de scooters électriques dans des cadres urbains et est successivement parvenue à s'implanter à Valence, Séville et Malaga, après Barcelone. C'est désormais dans l'Hexagone, après une première installation à Bordeaux en février 2018, que YEGO ambitionne de séduire de potentiels nouveaux usagers. Nouvelle marche franchie avec le lancement de son offre au sein de Paris à compter de cette fin juin 2021.

La firme revendique actuellement 2 600 scooters électriques en service pour 5 millions de trajets effectués. 1 000 appareils devraient ainsi être déployés dans la capitale au cours du second semestre de l'année. Proposé aux plus de 18 ans détenteurs de permis AM, A, A1, A2 ou B, ce service nécessite l'utilisation d'un smartphone et de l'application YEGO associée, disponible sur iOS et Android. Celle-ci permet, entre autres, la réservation, le déverrouillage du scooter et le décompte du temps de parcours effectué. Une assistance par chat 24h/24 et 7j/7 est également fournie, avec un temps de réponse revendiqué de 30 secondes.

Pour plaire aux futurs usagers franciliens, YEGO mise notamment sur la disponibilité de sa flotte et sur la possibilité de voyager à plusieurs, puisque deux casques, en plus d'une assurance, sont compris dans la location. De même, une simple photo de l'engin envoyée via l'application suffit à rendre le véhicule loué. Plus encore, c'est le design et les caractéristiques de ses produits que la firme veut mettre sous les projecteurs.