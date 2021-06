Piaggo dévoile ONE, son scooter électrique "à destination des jeunes"

Au niveau de sa commercialisation, One est sorti préalablement en Chine et est commercialisé pour un prix de 17 800 yuans, soit environ 2290 euros si les prix sont harmonisés entre l'Empire du Milieu et l'Europe. Si les premiers chiffres de vente ne sont pas encore connus, Piaggio a récemment dévoilé les specs de ses scooters électriques qui se déclineront en trois modèles, One, One + et One Active. Aucune information concernant les prix des deux derniers modèles ne sont encore connues.

On savait notamment que ces scooters électriques disposeraient d'une batterie amovible, plutôt pratique pour la recharge, qui nécessiterait six heures de branchement. En revanche, aucune information n'a encore fuité concernant la potentielle normalisation de ce modèle de batterie. En mars dernier, Piaggio s'est associé à KTM, Yamaha et Honda pour développer des batteries disposant de standards similaires, ce qui faciliterait, entre autres, leur remplacement.