Yamaha annonce un scooter électrique peu cher... mais peu endurant

En regardant le Yamaha e-Vino, on ne peut pas ignorer son clin d'oeil esthétique à la Vespa. Si le phare n'est pas situé sur le guidon, on reconnaît tout de même la volonté du constructeur japonais de produire un petit véhicule rappelant la légende italienne. Et la proposition d'une finition bi-ton rend l'e-Vino d'autant plus sympa esthétiquement.