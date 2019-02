Microsoft dévoilera ses nouvelles consoles à l'E3 2019 pour une sortie fin 2020

Deux consoles sortiront en 2020

En l'absence de son grand rival, Microsoft mettra le paquet à l'E3

Ainsi, ce n'est pas une, mais bien deux machines que le constructeur américain présentera très bientôt. En effet, l'officialisation devrait avoir lieu dès le mois de juin prochain à l'occasion du grand salon mondial du jeu vidéo.Avant de détailler ces nouvelles informations, faisons un petit rappel au sujet de ce quea dans les cartons pour la next-gen. La firme de Redmond proposera donc une Xbox Lockhart et une Anaconda dès l'année prochaine. La première sera un modèle plus abordable mais moins performant, alors que la seconde s'apparentera à une console plus haut de gamme, comme peut l'être la Xbox One X aujourd'hui. Bien évidemment, elles partageront un catalogue de jeux similaire et seul le rendu à l'écran sera différent.Ainsi, ce sera une grande nouveauté dans l'industrie du jeu vidéo puisqu'un constructeur majeur n'a jamais lancé, dès le début d'une nouvelle génération. Le secteur vidéoludique se tournera donc de plus en plus vers le modèle des smartphones. À l'heure actuelle, nous ne savons pas sifera de même avec sa PS5 Pour ce qui est de l'annonce de ces Xbox regroupées sous le nom de code « Scarlet », elle se feraà Los Angeles, d'après Jeuxvideo.com. Le salon californien qui se tiendra du 11 au 14 juin sera donc placé sous le signe de la next-gen, même si PlayStation ne fera pas le déplacement . De plus, les Xbox « Lockhart » et « Anaconda » devraient être lancées uniquement. La Xbox One a encore de beaux jours devant elle.Autre information et pas des moindres, Halo Infinite (que Microsoft avait dévoilé à l'E3 2018) sortirait en même temps que ces consoles. Cependant, pas d'inquiétude à avoir puisque le jeu développé par 343 Industries arrivera aussi sur Xbox One à cette même période. La compagnie américaine aurait pour ambition deet aura à cœur d'alimenter sa One en contenu pendant encore quelques années.Enfin, les nouveaux studios rachetés par Microsoft et maintenant placés sous la bannière Xbox Game Studios seront bien évidemment à l'œuvre pour assurer le lancement. Ainsi, Ninja Theory (...) sortirait sa nouvelle licence dès le début d'année 2020. En attendant, les joueurs pourront patienter avec d'autres exclusivités commeou encore