Halo Infinite : des paysages "naturels" dont l'exploration sera récompensée

Plus de liberté et de possibilités

Source : Windows Central

Avec ce nouvel épisode, le studio 343 Industries aura à cœur de reconquérir ses fans après un cinquième opus de qualité mais néanmoins controversé. Pour cela, les équipes dirigées par Microsoft remettront l'accent sur le héros Master-Chief et sur des environnements plus ouverts. C'est ce que laissait penser le premier trailer du titre et le directeur de la marque Halo a une nouvelle fois insisté sur ces points.Dans un tweet , Frank O'Connor a précisé que les décors qui seront traversés par le joueur seront bien plus. Il a également mentionné le fait que. Nous pouvons donc nous attendre à une structure bien plus ouverte que celle des FPS plus traditionnels qui ne se jouent qu'en ligne droite. Halo est une licence avec une mythologie et un univers riches, 343 Industries aurait donc tort de ne pas les mettre à profit.Halo Infinite utilisera le moteur de nouvelle génération Slipspace Engine afin de donner vie à cette nouvelle épopée du légendaire Master-Chief. La date de sortie n'a pas encore été évoquée par Microsoft.