Microsoft regroupe ses studios de développement sous la bannière Xbox Game Studios

Hier soir était diffusée, l'émission régulière produite parpour communiquer sur l'actualité des prochains jeux Xbox. Le constructeur a profité de ce programme pour annoncer que la marque Microsoft Studios, qui regroupe ses différentes, va céder sa place àCe changement, plus symbolique qu'autre chose, permet à Microsoft dela marque Xbox, représentant les activités de divertissement de l'entreprise de Redmond, de ces autres business plus orientés vers la productivité ou l'entreprise, comme les offres de cloud computing Azure ou la suite Office.Microsoft prépare désormais la nouvelle génération de consoles en renforçant ses forces de développement. Le studio avait annoncé lors de l'E3 2018 avoir finalisédont Ninja Theory (), Playgrounds Games () ou Undead Labs () et a continué ses emplettes en novembre dernier avec deux studios spécialisés dans le RPG.Ne plus citer la marque Microsoft permet aussi au constructeur decomme le PC ou les appareils mobiles. On prête à Microsoft l'intention de lancer son service Xbox Live sur la Nintendo Switch, iOS et Android et de proposer les titres cross-play sur toutes les plateformes possibles, connectées via ses serveurs.Le constructeur pourrait également lancer un: le projet xCloud sera présenté en mars prochain à la GDC 2019 et, là encore, Microsoft ambitionne de proposer son offre de jeux à la demande sur, même concurrentes. La marque Xbox, bien plus identifiée des joueurs occasionnels, pourradu service lors de son lancement.