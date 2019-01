Retour de force et tension ajustable : les prochaines manettes Xbox en brevets

Une manette Xbox avec un retour de force amélioré

Les brevets déposés par Microsoft pour une manette Xbox inconnue. © USPTO



Le mécanisme de retour de force avancé sur les gâchettes de la future manette Xbox. © USPTO

Déjà très convaincantes en termes de sensations et notamment de vibrations, les manettes de la prochaine Xbox pourraient encore franchir un cap en termes d'immersion en la matière.Selon des brevets dénichés par Windows Latest le mois dernier, Microsoft aurait pour projet de garnir ses futuresde tout un attirail d'engrenages pourEn clair,rendant ainsi la pression nécessaire à l'appui sur la touche plus importante. On peut imaginer, par exemple, que dans le cas d'un FPS la manette durcisse volontairement la tension des gâchettes afin d'obtenir un rendu plus proche de la réalité. Des possibilités qui dépendront évidemment du bon vouloir des développeurs pour être implémentées, ou non, dans les jeux à venir.Cependant, comme le rappelle Windows Central , l'existence d'un brevetfuture. Néanmoins, de précédentes images fuitées d'une certaine manette « Elite V2 » laissaient déjà apparaître un bouton de contrôle du retour de force en son centre.