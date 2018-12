Microsoft travaillerait sur une webcam 4K pour la Xbox One

© Microsoft

4K et reconnaissance faciale

Il est important de préciser qu'il ne devrait pas s'agir d'une nouvelle Kinect. Ce périphérique de reconnaissance de mouvements a été totalement abandonné, alors l'entreprise pourrait se tourner vers une approche plus traditionnelle de la caméra. En effet, d'après Thurott , Microsoft serait en plein développement de plusieurs webcams.Si les modèles ne sont pas encore connus, les webcams en question devraient être équipées deet seraient même capables de filmer en 4K. Ainsi, l'utilisateur pourrait avoir la possibilité de se connecter à sa console grâce à la reconnaissance faciale. Bien évidemment, la caméra permettrait aussi de converser avec d'autres utilisateurs via l'application Skype.Pour l'instant, il est impossible de savoir si Microsoft compte vendre ces webcams dans des bundles avec laou bien séparément. Une chose semble pour le moment être claire, ces modèles ne permettront pas au joueur d'interagir dans un jeu via la reconnaissance de mouvements. Lesemble bel et bien appartenir au passé.