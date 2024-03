La Logitech MX Brio rejoint notre comparatif des meilleures webcams !

La webcam Logitech MX Brio se positionne comme un choix sérieux pour ceux qui exigent une superbe qualité d'image. C'est d'ailleurs pourquoi elle s'insère dans notre comparatif des meilleures webcams !

Dotée d'un capteur Sony Starvis de 8,5 mégapixels, la MX Brio capture des vidéos en résolution 4K à 30 images par seconde ou en Full HD à 60 images par seconde. Cette résolution élevée garantit une image nette et précise, parfaite pour les appels vidéo professionnels, les streams en direct et les tutoriels.

Que vous soyez dans un bureau bien éclairé ou en déplacement dans un environnement peu lumineux, la MX Brio s'adapte pour offrir une image optimale. La technologie RightLight de Logitech ajuste automatiquement la balance des blancs, l'exposition et la compensation du faible éclairage pour garantir une vidéo toujours claire et contrastée.

Et côté voix ? La webcam de Logitech offre une captation vocale relativement convaincante grâce à ses deux microphones intégrés. La technologie de suppression du bruit Beamforming permet de réduire les bruits de fond et d'assurer une voix assez claire et intelligible.