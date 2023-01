Logitech dévoile enfin une nouvelle webcam, et elle est tout à fait stylée !

Avec sa Brio 300, Logitech promet une webcam simple d'utilisation, qui se connecte facilement (plug and play) via un port USB-C. Dotée d'un design conique, la Brio 300 vient se greffer sur le sommet de l'écran et dispose d'un obturateur de confidentialité intégré. La rotation automatique de ce dernier permet d'assurer à l'utilisateur que l'objectif de la caméra est bloqué, et que cette dernière ne montre plus l’espace de travail.